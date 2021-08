Certificazione verde obbligatoria da oggi: come si controlla e dove usarla (Di venerdì 6 agosto 2021) Entrano in vigore le regole sulla Certificazione verde obbligatoria – da esibire se si desidera svolgere determinate attività – per tutti i cittadini sopra i 12 anni. Sul sito dedicato, viene spiegato come si verifica la validità del documento. Sul sito dedicato alla Certificazione verde, messo a disposizione dal governo, viene spiegato come avviene la verifica della validità del documento. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato, che mostra il relativo QR Code in formato digitale o cartaceo. L’app VerificaC19 legge il codice, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 6 agosto 2021) Entrano in vigore le regole sulla– da esibire se si desidera svolgere determinate attività – per tutti i cittadini sopra i 12 anni. Sul sito dedicato, viene spiegatosi verifica la validità del documento. Sul sito dedicato alla, messo a disposizione dal governo, viene spiegatoavviene la verifica della validità del documento. Laè richiesta dal verificatore all’interessato, che mostra il relativo QR Code in formato digitale o cartaceo. L’app VerificaC19 legge il codice, ...

