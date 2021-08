Calciomercato – Di Marzio: “Domani Messi potrebbe partire per Parigi” (Di venerdì 6 agosto 2021) Secondo Gianluca Di Marzio, è tutto pronto per il trasferimento di Lionel Messi al PSG: la 'pulce' potrebbe partire Domani per Parigi Leggi su pianetamilan (Di venerdì 6 agosto 2021) Secondo Gianluca Di, è tutto pronto per il trasferimento di Lionelal PSG: la 'pulce'per

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Marzio Di Marzio: "Arrivato il rilancio del Chelsea per Lukaku. L'Inter..." Novità importanti per quanto riguarda il rilancio del Chelsea per l'acquisto dell'attaccante belga dell' Inter, Romelu Lukaku. Come riportato ieri da Gianluca Di Marzio e come confermato pochi minuti fa dallo stesso giornalista, la squadra inglese ha fatto la sua seconda proposta ponendo due condizioni all'Inter che a questo punto dovrà valutare. Infatti, la ...

Sky - Tutto fatto per Folorunsho al Pordenone: lunedì la firma Calciomercato Napoli - Gianluca Di Marzio, collega di Sky Sport, ha importanti novità in merito al mercato in uscita del Napoli:

Buongiorno con il calciomercato GianlucaDiMarzio.com Di Marzio: “Belotti, la risposta all’ultima offerta del Torino per il rinnovo” Andrea Belotti ha rifiutato anche l’ultima proposta di rinnovo messa sul piatto dal Torino. Così Di Marzio sul suo sito: “Il Torino insiste per il prolungamento: l’ultima offerta prevede un ingaggio d ...

Di Marzio: “Lukaku, queste saranno le due offerte del Chelsea: no alla contropartita” In pochi giorni è già diventata una telenovela. Romelu Lukaku e il Chelsea, la trattativa va avanti ma ancora senza la svolta decisiva. L’Inter aspetta e continua i discorsi con i Blues per il belga, ...

