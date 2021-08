Calcio, Olimpiadi Tokyo: il Messico si prende il bronzo nel torneo maschile superando il Giappone (Di venerdì 6 agosto 2021) In attesa della finalissima fra Spagna e Brasile di domani, il Calcio maschile – alle Olimpiadi di Tokyo – ha assegnato la medaglia di bronzo nella partita fra il Messico e i padroni di casa del Giappone. A vincere per 3-1 sono stati i ragazzi della “Tricolor” che al Saitama Stadium si sono imposti dominando largamente sui nipponici, sin dalle prime battute di gara. Primo tempo chiuso sul 2-0, per effetto del rigore del rigore trasformato al 13? da Cordova e della rete messa a referto da Vasquez, ripresa controllata grazie al gol di Vega, che è valso il temporaneo 3-0, ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) In attesa della finalissima fra Spagna e Brasile di domani, il– alledi– ha assegnato la medaglia dinella partita fra ile i padroni di casa del. A vincere per 3-1 sono stati i ragazzi della “Tricolor” che al Saitama Stadium si sono imposti dominando largamente sui nipponici, sin dalle prime battute di gara. Primo tempo chiuso sul 2-0, per effetto del rigore del rigore trasformato al 13? da Cordova e della rete messa a referto da Vasquez, ripresa controllata grazie al gol di Vega, che è valso il temporaneo 3-0, ...

