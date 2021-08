Bloccati sul lago da un temporale, polizia salva cinque turisti (Di venerdì 6 agosto 2021) Il maltempo degli ultimi giorni ha intensificato gli interventi della Squadra acque interne della polizia, insieme a tutti gli attori impegnati per la sicurezza del lago di Garda. La polizia ha ... Leggi su trentotoday (Di venerdì 6 agosto 2021) Il maltempo degli ultimi giorni ha intensificato gli interventi della Squadra acque interne della, insieme a tutti gli attori impegnati per la sicurezza deldi Garda. Laha ...

Advertising

AgenziaOpinione : QUESTURA DI TRENTO * RIVA DEL GARDA: « MALTEMPO, SALVATI 5 TURISTI BLOCCATI SUL LAGO DAL TEMPORALE »… - ndr1963r : @kubotina @TrafficoA magari aprire e non rompere i cocones visto che il vostro è un disservizio? come quando non ch… - GeneraleCujkov : @TGeneral82 @silviaaaaa28 @NaonisOsint @visionaria_io @milaneese La lite è nata perchè MP critica renzi sul RdC, se… - _magnopaolo_ : @Teo__Visma vero anche questo ma lo fanno già, quindi se 'sblocchiamo' altre 30 squadre può essere solo che un bene… - SandyLombardia : @FrancescaCphoto @Gianlu_Sir @stevevicrn @Saryndipity86 Se ti può consolare, hanno insultato pure me. Ora me lo app… -