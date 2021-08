Atlantia: ok del governo a golden power per cessione Aspi a Cdp (Di venerdì 6 agosto 2021) In data odierna "è pervenuta all'acquirente l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio al perfezionamento della transazione ai sensi della legge sulla golden power" comunica la società in una nota Leggi su rainews (Di venerdì 6 agosto 2021) In data odierna "è pervenuta all'acquirente l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio al perfezionamento della transazione ai sensi della legge sulla" comunica la società in una nota

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Aspi: si' Governo a golden power per cessione a Cdp: (ANSA) - ROMA, 06 AGO - Via libera del Govern… - Idl3 : RT @CCKKI: #Anas, salta #DeCarolis (ex manager del gruppo Atlantia, uomo Benetton), ma non è finita qui. L'Anas sarà centrale nella gestion… - cocchi2a : RT @CCKKI: #Anas, salta #DeCarolis (ex manager del gruppo Atlantia, uomo Benetton), ma non è finita qui. L'Anas sarà centrale nella gestion… - REN1pz : RT @CCKKI: #Anas, salta #DeCarolis (ex manager del gruppo Atlantia, uomo Benetton), ma non è finita qui. L'Anas sarà centrale nella gestion… - CCKKI : #Anas, salta #DeCarolis (ex manager del gruppo Atlantia, uomo Benetton), ma non è finita qui. L'Anas sarà centrale… -