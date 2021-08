Argento Vivo 11 Olimpiadi 1988 Pugni rubati

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 6 agosto 2021) Gli italiani perdono le partite di calcio come se fossero guerre e le guerre come se fossero partite di calcio (Winston Churchill) Anche chi non segue il calcio potrebbe sobbalzare nel sentire il nome di Byron Moreno, malgrado siano trascorsi quasi 20 anni. Byron Moreno è l’arbitro ecuadoriano che scippa all’Italia i Mondiali di Seul, nel 2002. O almeno, colui che dà il colpo di grazia agli Azzurri guidati dal Trap, Giovanni Trapattoni. Una Nazionale sprecona e in giornata no, incapace di piegare i padroni di casa della Corea del Sud agli ottavi di finale. Moreno fa ampiamente la sua parte: un rigore generoso concesso ai coreani, l’espulsione di Francesco Totti, un gol regolare ...