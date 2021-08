Antonella Palmisano è d' oro nella marcia a Tokyo 2020

(Di venerdì 6 agosto 2021) AGI - Immensa. Fantastica prestazione di ‘Nelly' che oggi sulle strade di Sapporo ha conquistato una storica medaglia d'oro vincendo la 20 chilometri didelle Olimpiadi diin 1 ora 29'12., che oggi festeggia i 30 anni con l'oro olimpico, è originaria di Mottola, pugliese anche lei come Massimo Stano oro ieri20 km, ha preceduto la colombiana Sandra Lorena Arenas (1h29'37) e la cinese Hong Liu (1h29'57). Per laitaliana al femminile si tratta della seconda medaglia a cinque cerchi dopo il bronzo di ...

ha vinto l'oro nella 20 km di marcia femminile. Avrebbe voluto tagliare il traguardo con il tricolore (che si era fatto consegnare nell'ultimo chilometro) annodato al collo, ma ...ha vinto l'oro nella marcia femminile 20km alle Olimpiadi di Tokyo. Una gara meravigliosa, dove l'italiana è sempre stata nel gruppo di testa e a 4km dalla fine è andata in fuga. ...La scelta di trasmettere le Olimpiadi solo su Rai 2 sta costringendo ad una assurda alternanza tra gare diverse in contemporanea. Lo sport non merita un trattamento del genere ...La passione per la marcia è scoppiata da piccola, poco dopo la partecipazione ai Giochi della Gioventù. E' sposata con Lorenzo Dessi, anche lui marciatore. Tutto sulla campionessa azzurra ...