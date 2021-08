Amici 21, Arisa grande assente: esce la bomba, cosa è successo davvero (Di venerdì 6 agosto 2021) Arisa a bocca asciutta. Le trattative non vanno a buon fine e la cantante resta fuori da Amici ma che cosa è mancato? Scopriamolo insieme Prima sì, poi no, poi forse. Il ritorno di Arisa nel cast di Amici di Maria De Filippi è stato oggetto di un vero e proprio tira e molla. Adesso L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 6 agosto 2021)a bocca asciutta. Le trattative non vanno a buon fine e la cantante resta fuori dama cheè mancato? Scopriamolo insieme Prima sì, poi no, poi forse. Il ritorno dinel cast didi Maria De Filippi è stato oggetto di un vero e proprio tira e molla. Adesso L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

trash_italiano : Arisa lascia Amici di Maria De Filippi - Novella_2000 : Il retroscena sull‘addio di Arisa ad Amici: il vero motivo per cui non la ritroveremo tra i prof - GiuseppeporroIt : Amici 21, Arisa fuori dalla prossima edizione del talent show: ecco perché #amici21 #arisa - LorenzoCeparano : RT @davidemaggio: Ecco perchè Arisa non è più ad Amici - IsaeChia : #Amici21, ecco i retroscena dietro la mancata conferma di Arisa nel cast #amici -