A 101 anni operato al femore a Catania, già pronto per ripresa funzionale (Di venerdì 6 agosto 2021) Catania (ITALPRESS) – Un paziente di anni 101, è stato sottoposto con successo a un difficile intervento chirurgico per una frattura del femore sinistro. L’operazione è stata eseguita da Alessandro Famoso, direttore della Uosd di Ortopedia del Garibaldi-Nesima di Catania, in sinergia con Egidio Avarotti, direttore della Uoc di Ortopedia del Garibaldi-Centro e con l’equipe il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 6 agosto 2021)(ITALPRESS) – Un paziente di101, è stato sottoposto con successo a un difficile intervento chirurgico per una frattura delsinistro. L’operazione è stata eseguita da Alessandro Famoso, direttore della Uosd di Ortopedia del Garibaldi-Nesima di, in sinergia con Egidio Avarotti, direttore della Uoc di Ortopedia del Garibaldi-Centro e con l’equipe il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

Advertising

chetempochefa : “Pronto, mammà... sei te? Ricordiamo la grande #FrancaValeri, nata il #31luglio di 101 anni fa, rivedendola nei pa… - ilmattinodisici : #NewsSicilia #noindex A 101 anni operato al femore a Catania, già pronto per ripresa funzionale - messina_oggi : A 101 anni operato al femore a Catania, già pronto per ripresa funzionaleCATANIA (ITALPRESS) – Un paziente di anni… - blogsicilia : #notizie #sicilia A 101 anni operato al femore a Catania, già pronto per ripresa funzionale -… - MasterblogBo : CATANIA (ITALPRESS) – Un paziente di anni 101, è stato sottoposto con successo a un difficile intervento chirurgico… -

Ultime Notizie dalla rete : 101 anni Paziente ultracentenario operato al femore al Garibaldi, già pronto per la ripresa funzionale Nei giorni scorsi, un paziente di anni 101, è stato sottoposto con successo ad un difficile intervento chirurgico per una frattura del femore sinistro . L'operazione è stata eseguita dal dott. Alessandro Famoso, Direttore della UOSD ...

Ultracentenario operato al femore già pronto per la ripresa funzionale Nei giorni scorsi, un paziente di anni 101, è stato sottoposto con successo ad un difficile intervento chirurgico per una frattura del femore sinistro. L'operazione è stata eseguita dal dott. Alessandro Famoso, Direttore della UOSD di ...

Crosio Della Valle - La signora Piera compie 101 anni - varesenews.it A 101 anni operato al femore a Catania, già pronto per ripresa funzionale CATANIA (ITALPRESS) – Un paziente di anni 101, è stato sottoposto con successo a un difficile intervento chirurgico per una frattura del femore sinistro. L’operazione è stata eseguita da Alessandro Fa ...

Garibaldi, intervento al femore su paziente ultracentenario Un intervento chirurgico al femore a un paziente di 101 anni si è svolto nei giorni scorsi all'ospedale Garibaldi Nesima. Il paziente è stato preso in cura dall'equipe guidata da Alessandro Famoso, di ...

Nei giorni scorsi, un paziente di, è stato sottoposto con successo ad un difficile intervento chirurgico per una frattura del femore sinistro . L'operazione è stata eseguita dal dott. Alessandro Famoso, Direttore della UOSD ...Nei giorni scorsi, un paziente di, è stato sottoposto con successo ad un difficile intervento chirurgico per una frattura del femore sinistro. L'operazione è stata eseguita dal dott. Alessandro Famoso, Direttore della UOSD di ...CATANIA (ITALPRESS) – Un paziente di anni 101, è stato sottoposto con successo a un difficile intervento chirurgico per una frattura del femore sinistro. L’operazione è stata eseguita da Alessandro Fa ...Un intervento chirurgico al femore a un paziente di 101 anni si è svolto nei giorni scorsi all'ospedale Garibaldi Nesima. Il paziente è stato preso in cura dall'equipe guidata da Alessandro Famoso, di ...