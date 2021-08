Zazzaroni | se la Serie A si fosse accordata coi fondi | l’Inter avrebbe i soldi per trattenere Lukaku

(Di giovedì 5 agosto 2021) Ieri la notizia dell’accordo tra il Fondo Cvc e LaLiga: il 10% del campionato spagnolo in cambio di 2,7 miliardi di euro ai club. Si tratta dello stesso fondo che laA ha snobbato. Un accordo in fotocopia. Ne scrive Ivansul Corriere dello Sport. “Ha i caratteri della beffa più atroce, oltre a quello del più imbarazzante harakiri finanziari: il tramite è infatti il medesimo, Javier Tebas, il capo dei club spagnoli che, registrato il no italiano, ha fatto copia e incolla adattando il piano alle esigenze dei suoi”. Grazie a questi, i club spagnoli attenueranno gli effetti della pandemia. Ad esempio, l’accordo favorirà ...

