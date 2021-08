Zapata è sempre più vicino all’Inter | ora c’è da ragionare sulla cifra che l’Atalanta valuterà

(Di giovedì 5 agosto 2021) Con il possibile arrivo di Abraham alla corte nerazzurra,si appresta a chiudere per la cessione di Duvan. Il colombiano è pronto ad accettare la corte interista vista la proposta fatta da Marotta nelle ultime ore, ma c’è ancora un nodo da sciogliere per permettere al numero 91 di trasferirsi a Milano: il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Muriel eterminano la Copa America al terzo posto: la gioia dei due giocatori delProbabili formazioni Liverpool-Atalanta, 4^ ...

Ultime Notizie dalla rete : Zapata sempre

L' Atalanta sta ridimensionando il suo parco attaccanti , con l'obiettivo di potenziarlodi più (oltre che a ringiovanirlo).ormai è un possibile partente per Milano , e con la cifra incassata dal colombiano, la Dea reinvestirebbe senza tanti problemi la somma. In pole c'è ...Ogni ora che passa, Romelu Lukaku si allontanadi più dall'Inter in direzione Chelsea. Un cessione che brucia, alla luce di quanto ha ... Non trovano facili entusiasmi i nomi di- il primo ...Con la partenza di Lukaku,sempre più vicino al Chelsea, si potrebbe accendere il mercato delle punte coinvolgendo diversi club italiani. Romelu Lukaku è sempre più vicino a tornare a vestire la maglia ...Ecco le ultime sul trequartista che il Milan vuole regalare a Stefano Pioli. Ma prima è necessario piazzare Hauge ...