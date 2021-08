Valentino Rossi - Il Dottore dà laddio alle moto e apre alle auto | correrà a Le Mans?

(Di giovedì 5 agosto 2021) "Adoro correre con le macchine, penso che farò questo dall'anno pmo, ma dobbiamo ancora definire questa decisione. Mi sento un pilota e penso lo resterò per tutta la vita". Con queste paroleha reso nota l'intenzione di voler passare al mondo dell'mobilismo dal 2022, subito dopo aver dato il triste (ma non del tutto inatteso) annuncio del suo ritiro dallaGP a fine stagione, dopo 9 nove titoli mondiali vinti: " stata una decisione difficile, ma bisogna capirla. In tutti gli sport i risultati fanno la differenza e credo che quella di ritirarmi a fine stagione sia la scelta ...

ROMA - Di bravi ce ne sono tantissimi, di campioni parecchi. Di leggende, come è stato e sempre sarà, se ne contano pochi nel mondo dello sport. Difficile al momento immaginare che arrivi qualcuno in grado di rappresentare la MotoGp dentro e fuori dal circuito come ha fatto per oltre ..., nella conferenza che ha annunciato il suo ritiro a fine stagione dalla MotoGP , ha spiegato anche quello che potrebbe essere il suo futuro . Le auto nel cuore e il sogno 24 Ore di Le ...Valentino Rossi ha deciso che la stagione 2021 di MotoGP sarà l'ultima della sua straordinaria carriera. Un annuncio che era atteso visto che oramai da tempo si parlava di questa possibilità. In realt ...Il 9 volte campione del mondo di MotoGP ha annunciato l’addio alle corse al termine del 2021. Alla vigilia del Gran Premio della Stiria di MotoGP è arrivata la notizia che molti appassionati dei ...