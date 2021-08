Vaccino prenotato ma prende il virus: chef stroncato dal Covid, aveva 44 anni (Di giovedì 5 agosto 2021) Un'altra vita interrotta dall'incubo . () è in lutto per la scomparsa di , di 44 anni che aveva creato una famiglia e lavorava a Tenerife, nelle spagnole Canarie. L'uomo non aveva patologie pregresse ... Leggi su leggo (Di giovedì 5 agosto 2021) Un'altra vita interrotta dall'incubo . () è in lutto per la scomparsa di , di 44checreato una famiglia e lavorava a Tenerife, nelle spagnole Canarie. L'uomo nonpatologie pregresse ...

atimo13 : @ArditoAspetto @giuslit Non è il primo che sento ragionare così! Gentame che ha prenotato il vaccino ai figli per l… - ecomstation1 : @claudiomontar guarito a gen. 2021, ho le IgG a 121 BAU/ml (fatto sierologico ieri), il vaccino prenotato a fine ag… - ilmessaggeroit : Vaccino prenotato ma prende il virus: chef veneto stroncato dal Covid in pochi giorni, aveva 44 anni - elvino068 : @maurorizzi_mr @fcastro72 @Valerie22302704 Scusami Mauro, ma un conto è dire 'sono prenotato e il vaccino non c'è'… - Paolone_TO : Sono di Torino,in vacanza in Puglia.Mio figlio avrebbe dovuto fare seconda dose a fine agosto. Andato su sito “la P… -