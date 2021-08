Un appartamento da quasi 2 milioni: sapete a che grande artista apparteneva? (Di giovedì 5 agosto 2021) La casa della leggenda del reggae Bob Marley è stata messa in vendita alla strepitosa cifra di 1,65 milioni di sterline, al cambio attuale poco meno di due milioni di euro. La società Dexters ha pubblicato un nuovo annuncio per un delizioso appartamento a Bloomsbury, Londra. In molti tra i fan di Bob Marley si sono accorti che si trattava proprio dello stabile dove viveva negli anni ’70 l’autore di brani indimenticabili come “Jamming”, “No woman no cry” e “Redemption Song”. LEGGI ANCHE => Bob Marley, 40 anni dopo la morte: cinque cose che non sai dell’icona reggae Uno degli appartamenti del palazzo è stato il primo ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 5 agosto 2021) La casa della leggenda del reggae Bob Marley è stata messa in vendita alla strepitosa cifra di 1,65di sterline, al cambio attuale poco meno di duedi euro. La società Dexters ha pubblicato un nuovo annuncio per un deliziosoa Bloomsbury, Londra. In molti tra i fan di Bob Marley si sono accorti che si trattava proprio dello stabile dove viveva negli anni ’70 l’autore di brani indimenticabili come “Jamming”, “No woman no cry” e “Redemption Song”. LEGGI ANCHE => Bob Marley, 40 anni dopo la morte: cinque cose che non sai dell’icona reggae Uno degli appartamenti del palazzo è stato il primo ...

