Ultime Notizie Serie A: Caputo sogna il Mondiale, Atalanta su Abraham (Di giovedì 5 agosto 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.05 – Napoli, accordo Spalletti-De Laurentiis: da Champions anche senza acquisti – Il Napoli ha grandi difficoltà nell’arrivare agli obiettivi di mercato, ma tra Spalletti e De Laurentiis ci sarebbe già un accordo. La notizia Ore 9.15 – Atalanta, tutto su Abraham se Zapata va all’Inter: lunedì l’incontro col Chelsea – Calciomercato Atalanta: se Duvan Zapata dovesse prendere il posto di Lukaku all’Inter, la Dea punterà tutto su Tammy ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.05 – Napoli, accordo Spalletti-De Laurentiis: da Champions anche senza acquisti – Il Napoli ha grandi difficoltà nell’arrivare agli obiettivi di mercato, ma tra Spalletti e De Laurentiis ci sarebbe già un accordo. La notizia Ore 9.15 –, tutto suse Zapata va all’Inter: lunedì l’incontro col Chelsea – Calciomercato: se Duvan Zapata dovesse prendere il posto di Lukaku all’Inter, la Dea punterà tutto su Tammy ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono 215.748 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, ieri er… - Assotrasporti : Assotrasporti al tavolo dell'autotrasporto ligure: 'è necessario coinvolgere il Prefetto per ottenere maggior atten… - CorriereCitta : Chi controlla il #GreenPass e cosa si rischia: ecco come funziona e quali sanzioni sono previste - CorriereCitta : Ostia, confiscati 460milioni di euro a Mauro Balini: “il patron del Porto”. Era collegato ai clan Fasciani e Spada - NunzioSepe : Ultime notizie da Tokyo 2020 -