Skateboard | Olimpiadi Tokyo | gli azzurri Mazzara e Federico commentano sui social la loro prima gara olimpica

(Di giovedì 5 agosto 2021) È tantissima l’emozione per Ivane Alessandro, i due skater italiani che hanno partecipato alla, storica,nella specialità Park dello2020, non centrando purtroppo la Finale, vinta dall’australiano Keegan Palmer., rispettivamente dodicesimo e diciottesimo, hanno espresso tutte lesensazioni post-nei propri canali, condividendo la gioia di partecipare a un evento così importante e, nello stesso ...

Sport_Fair : #Woolley si schianta contro un cameraman, buffo episodio durante la gara di #Skatepark ai #GiochiOlimpici - Sir_Fantasia : Guardo #karate e #skateboard e rimango perplesso che siano alle #Olimpiadi #tokyo2020 A sto punto portiamo anche un… - toMMilanello : RT @sportface2016: #Tokyo2020, skateboard: Kieran #Woolley travolge il cameraman - sportface2016 : #Tokyo2020, skateboard: Kieran #Woolley travolge il cameraman - Gran_Cassa_ : Che spettacolo le Olimpiadi: ti danno anche la possibilità di scrivere di sport come lo #skateboarding Finale cla… -

Ultime Notizie dalla rete : Skateboard Olimpiadi

Italia da urlo alledi Tokyo 2020 . Già quattro le medaglie oggi: tra cui un oro strepitoso nella 20 km di ...completo - Medagliere Sommario Atletica con la marcia Nuoto......PER L'ITALIA Siamo già nel vivo do una nuova giornata olimpica e già il medagliere delle...come per i l kayak (con Rizzo argento) e il nuoto di fondo (Paltrinieri di bronzo) e lo: ...Alle Olimpiadi di Tokyo non mancano gli episodi clamorosi! Tra questi ce n’è uno davvero particolare avvenuto oggi durante le qualificazioni dello skateboard maschile. Kieran Woolley, atleta australia ...È tantissima l'emozione per Ivan Federico e Alessandro Mazzara, i due skater italiani che hanno partecipato alla prima, storica, gara olimpica nella specialità Park dello skateboard a Tokyo 2020, non ...