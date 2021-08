(Di giovedì 5 agosto 2021) AGI - L'ultima Supermediadella pausa estiva ci regala uno scenario estremamente aperto: si conferma ilto (acquisito due settimane fa) did'di primo partito nelle intenzioni di voto deglini, ma il suo vantaggio sulla Lega è infinitesimale, pari a un solo decimo di punto percentuale. Entrambi i partiti, in ogni caso, paiono essersi attestati poco al di sopra della soglia del 20%, con il Partito Democratico in terza posizione distanziato di un solo punto (19,3%). Riduce un po' il distacco dal terzetto di testa il Movimento 5 Stelle, che risale al 16% nei giorni ...

Advertising

FratellidItalia : ?? Fratelli d’Italia si conferma primo partito secondo i sondaggi. Avanti così ???? - Agenzia_Italia : Secondo i sondaggi, Fratelli d'Italia resta la prima la forza politica - CoffeeOnArrival : @SaraMuggittu Secondo me lo sono stati da sempre. I sondaggi dicono che 7 italiani su 10 sono a favore dell’uso del… - ilfuoriuscito : @tiecolino E secondo i sondaggi pagliacci che ci propinano, oltre il 50% sarebbe pure favorevole al green pass! - Sage79924769 : Secondo alcuni Sondaggi, un po' pilotati ed un po' sognati, la Lega del Capitano sarebbe in costante calo di conse… -

Ultime Notizie dalla rete : Secondo sondaggi

un recente sondaggio dell'istituto SWG, quasi 2 italiani su 3 (il 63%) hanno fiducia nel ... NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata deinazionali sulle intenzioni di ...Si presenterà per ottenere unmandato Davide Galimberti , l'attuale sindaco di ... Per iappare probabile un ballottaggio tra le due coalizioni, mentre in queste elezioni amministrative ...Supermedia AGI/Youtrend: il vantaggio del partito guidato da Giorgia Meloni sulla Lega è pari a un solo decimo di punto percentuale. Dietro, il Pd ...PARIGI (Reuters) - Il Consiglio costituzionale francese deciderà oggi se la legge che richiede ai cittadini di essere in possesso del pass sanitario per poter mangiare nei ristoranti e agli operatori ...