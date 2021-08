Rihanna è diventata ufficialmente miliardaria (e non grazie alla musica) (Di giovedì 5 agosto 2021) Doveva essere un passatempo: la passione, non necessariamente redditizia, di una cantante ormai affermata. Invece, Fenty Beauty si è trasformato in un impero finanziario, capace di assicurare alla sua furba fondatrice il titolo di musicista più ricca del mondo. Rihanna, che nel 2017, all’apice della propria carriera musicale, ha fondato la sua prima compagnia di bellezza, è stata eletta da Forbes la più ricca fra i cantanti, con un patrimonio stimato di 1,7 miliardi di dollari. Una cifra, questa, sulla quale la Fenty Beauty inciderebbe quasi interamente. Leggi su vanityfair (Di giovedì 5 agosto 2021) Doveva essere un passatempo: la passione, non necessariamente redditizia, di una cantante ormai affermata. Invece, Fenty Beauty si è trasformato in un impero finanziario, capace di assicurare alla sua furba fondatrice il titolo di musicista più ricca del mondo. Rihanna, che nel 2017, all’apice della propria carriera musicale, ha fondato la sua prima compagnia di bellezza, è stata eletta da Forbes la più ricca fra i cantanti, con un patrimonio stimato di 1,7 miliardi di dollari. Una cifra, questa, sulla quale la Fenty Beauty inciderebbe quasi interamente.

