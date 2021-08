(Di giovedì 5 agosto 2021) “Abbiamo molto creduto nella ricostruzione deldianche per il valore simbolico, oltre che pratico, di quell’infrastruttura, tant’è che noi riuscimmo, anche grazie alla grande qualità dei lavoratori, a mantenere la produzione anche nei periodi peggiori del Covid: con tutte le attenzioni, le norme di sicurezza e il distanziamento, di fatto quell’opera non si è mai fermata. I lavoratori perl’di un messaggio di speranza al Paese”. Così Alessandro, segretario generale della, ricorda con ...

Advertising

TV7Benevento : Ponte Genova, Pelle (Filca Cisl): 'Ricostruzione simbolo indiscusso di Italia resiliente'... - TV7Benevento : Ponte Genova, Panzarella (Feneal Uil): 'Modello è garantire condizioni giuste a lavoratori'... - fisco24_info : Ponte Genova, Miceli (architetti): 'Opera nata da caso eccezionale': 'Il nuovo ponte di Genova è un'opera nata da u… - fisco24_info : Ponte Genova, Genovesi (Fillea Cgil): 'Lavoratori per primi sentivano importanza ricostruzione': 'Abbiamo molto cre… - fisco24_info : Ponte Genova, Pelle (Filca Cisl): 'Ricostruzione simbolo indiscusso di Italia resiliente': 'Paese si è ripreso graz… -

Ultime Notizie dalla rete : Ponte Genova

Il termine per la convocazione del consiglio richiesto per la costituzione del Comune dicome parte civile nel processo per il crollo delMorandi scade la prossima settimana e a oggi non ...ANAS ha emesso un'ordinanza di divieto di transito ai mezzi pesanti suldi Traso, sulla SS 45 della val Trebbia. L'interdizione riguarda veicoli di massa a pieno ...] Cultura e Spettacoli...“Ponte San Giorgio racchiude la tenacia dei liguri, la volontà di non dimenticare le 43 vittime che aspettano giustizia”, ma “anche la forza di dimostrare che, se si vuole, anche le cose che sembrano ...“Oggi si celebra la ricostruzione del Ponte di Genova ‘San Giorgio’, il cui crollo ha segnato la vita di tutti noi. Mai più dovrà accadere perché è evidente che qualcosa non ha funzionato nel sistema ...