Messi - Barcellona: è rottura clamorosa. L'argentino non vestirà più la maglia blaugrana (Di giovedì 5 agosto 2021) rottura tra Lionel Messi e il Barcellona . Trova conferma l'anticipazione del quotidiano spagnolo 'Marcà: la trattativa per il rinnovo di contratto del 34enne argentino , scaduto a giugno, è saltata ... Leggi su leggo (Di giovedì 5 agosto 2021)tra Lionele il. Trova conferma l'anticipazione del quotidiano spagnolo 'Marcà: la trattativa per il rinnovo di contratto del 34enne, scaduto a giugno, è saltata ...

Advertising

DiMarzio : Leo #Messi non rinnova con il #Barcellona: 'Ostacoli economici e strutturali' - GoalItalia : 778 gare, 672 goal ?? 17 stagioni, 6 Pallone d'Oro ?? #Messi-#Barcellona, è finita ?? - AlfredoPedulla : Rottura #Messi-#Barcellona, con tanto di comunicato ufficiale. Clamorosa notizia anticipata a livello mondiale da… - FedericoDL98 : RT @zielulife2: Pensate a Depay e Agüero che sono andati al Barcellona per giocare con Messi hahahha - ValerioCiuffet1 : RT @Emme__10: Messi via dal Barcellona Rossi si ritira dalla MotoGP Oscurato il caso Lukaku -