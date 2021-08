Matteo Giunta | vita privata | biografia | carriera e Instagram dell’ex nuotatore fidanzato di Federica Pellegrini

(Di giovedì 5 agosto 2021) Scopriamo di più sulladi, exed oggi coach. Il nome non vi dice molto? Allora aspettate di sapere chi è la sua fidanzata:. Esatto, proprio così: la super campionessa pluripremiata, orgoglio del nuoto e dello sport nazionale, è la compagna didel bellissimo. E c’è proprio lui dietro i trionfi più recenti della nuotatrice veneta, in quanto da sette anni è il suo allenatore (in sostituzione di Alberto Castagnetti). Se desiderate conoscerlo meglio, ecco di seguito alcune ...

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Giunta

collega', ha scherzato Malagò rivolto a Pellegrini, che al suo fianco aveva l'allenatore e compagno,, con il quale ha ufficializzato la relazione pochi giorni fa. Per Federica è ...... ha spento le consuete e proverbiali candeline distribuite in ben due torte, al fianco dell'allenatore e compagno di vita. Immancabile la presenza di Giovanni Malagò , Presidente del ...Federica Pellegrini fidanzato: dopo Tokyo 2020 è diventata membro del CIO. Ma, il giorno del suo compleanno, riflettiamo anche sui suoi successi personali.Scopriamo di più sulla vita privata di Matteo Giunta, ex nuotatore ed oggi coach. Il nome non vi dice molto? Allora aspettate di sapere chi è la sua fidanzata: Federica Pellegrini. Esatto, proprio cos ...