Advertising

MediasetTgcom24 : Maltempo, esonda il lago di Como: strade allagate #como - HCE__ : RT @TgrRai: #Maltempo, esonda il lago di Como: l'acqua ha invaso le strade della città, il lungolago e piazza Cavour in seguito alle abbond… - GDApress : RT @Corriere: Esonda il Seveso a Milano, fuori anche il lago di Como. Nel Lecchese resiste la diga di Pagnona - TgrRai : #Maltempo, esonda il lago di Como: l'acqua ha invaso le strade della città, il lungolago e piazza Cavour in seguito… - Majden3 : RT @AnnaritaNinni: Maltempo: esonda il lago di Como, strade allagate - Ultima Ora - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo esonda

Allarme rientrato, invece, per le 120 persone evacuate ieri sera dal campeggio di Dervio, nell'Alto lago in provincia di Lecco, a causa del. Dopo essere stati ospitati per qualche ora nei ...Ilha provocato altri danni mercoledì 4 agosto e lungo la strada statale 639 "Dei Laghi di Pusiano e di Garlate" Anas comunica che è stato chiuso in serata un tratto, in entrambe le direzioni, ...A Como il livello dell'acqua ha superato gli argini, allagando strade e marciapiedi nella zona di Como. La protezione civile e' al lavoro ...Como - Dalle prime ore dell'alba il lago di Como ha invaso le strade della città, il lungolago e piazza Cavour, in seguito alle abbondanti piogge cadute negli ultimi due giorni sul Comasco e su tutto ...