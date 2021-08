Maltempo: allerta Adige, chiuse le alzaie a Verona (Di giovedì 5 agosto 2021) Il sindaco di Verona, Federico Sboarina, ha disposto la chiusura delle alzaie lungo l'Adige - le discese che portano all'argine - in tutto il territorio comunale, in seguito all'innalzamento del ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 5 agosto 2021) Il sindaco di, Federico Sboarina, ha disposto la chiusura dellelungo l'- le discese che portano all'argine - in tutto il territorio comunale, in seguito all'innalzamento del ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Maltempo in Alto Adige, una frana blocca la statale del Brennero. E scatta l'allerta esondazioni: l'Isarco e l'Adig… - Agenzia_Ansa : Il maltempo non lascia il Centronord: nuova fase instabile in arrivo ed è allerta gialla in Liguria, Toscana, Piemo… - zazoomblog : Maltempo: allerta Adige chiuse le alzaie a Verona - #Maltempo: #allerta #Adige #chiuse - GiaPettinelli : Maltempo: allerta Adige, chiuse le alzaie a Verona - AnsaTrentinoAA : Maltempo: allerta Adige, chiuse le alzaie a Verona. Sindaco allerta Prot. Civile per piena in arrivo da Trentino A.… -