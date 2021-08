Luca Argentero | ve lo ricordate al Gf? Stenterete a riconoscerlo

Advertising

Corriere : Dov’è finita la serie Sandokan? «Riprese mai partite e dissapori tra Yaman e Argentero» - Stefy_Simonetti : SCUSATE MA PERCHÉ HO LUCA ARGENTERO- - peeermalosa : livello di inglese: Luca Argentero - NanuBntz_779 : RT @Corriere: Dov’è finita la serie Sandokan? «Riprese mai partite e dissapori tra Yaman e Argentero» - fra_cazz0 : @marrix_d @quartapresenza L'ho sentita la prima volta nella serie TV Doc (quella con Luca Argentero) -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Argentero

No,e Can Yaman proprio non si sopportano. E filtrano indiscrezioni relative a una violenta lite che si sarebbe consumata sul set di Sandokan , dove si sono trovati a lavorare fianco a ...e Can Yaman, l'indiscrezione: ' Hanno litigato sul set, non si sopportano... '. Can Yaman eper la prima volta insieme sul set di Sandokan, il remake dello storico ...Secondo alcune indiscrezioni i due attori protagonisti del remake avrebbero litigato sul set e in un recente incontro a Gallipoli non si sarebbero nemmeno salutati ...Luca Argentero e Can Yaman, l'indiscrezione: «Hanno litigato sul set, non si sopportano...». Can Yaman e Luca Argentero per la prima volta insieme sul set di Sandokan, il ...