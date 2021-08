LIVE Lukaku al Chelsea in tempo reale | Zhang verso il no?

(Di giovedì 5 agosto 2021) Sono ore di ansia in casa nerazzurra per le sorti del bombersempre più vicino a trasferirsi al. Il club inglese avrebbe offerto al calciatore belga 12 milioni di euro più bonus annui con assegno pronto da 130 milioni da staccare per accontentare l’Inter. Sui social i tifosi nerazzurri sono sempre più preoccupati e si stanno L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Notizie di calciomercato del 3 Luglio Ibrahimovic Tapiro d’oro, la reazione dello svedese, ilvuole l’attaccante nerazzurro ma l’Inter… ...

Advertising

IlSimo01 : RT @__Ssam_7: Immagino live del tifoso sotto la sede #Inter : #Lukaku #LukakuNonSiTocca #Zhang #Marotta #Ausilio #Suningout - __Ssam_7 : Immagino live del tifoso sotto la sede #Inter : #Lukaku #LukakuNonSiTocca #Zhang #Marotta #Ausilio #Suningout… - peppipatti : RT @ProfidiAndrea: ?? | ???????????? ???????? - Il caso #Lukaku, la divisione budget e il l'anteprima della guida agli attaccanti! ?????????? ?????? ? https:… - iloveim1908 : ??Siamo in live a parlare delle ultime sulla situazione in casa Inter! ?? - SOSFanta : RT @ProfidiAndrea: ?? | ???????????? ???????? - Il caso #Lukaku, la divisione budget e il l'anteprima della guida agli attaccanti! ?????????? ?????? ? https:… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Lukaku

... tutti gli episodi sono giànella sezione specifica del sito Eni . La serie è stata lanciata ... Read More Sport Calciomercato Inter: il gigante belga verso il Chelsea,andrà oltremanica 5 ...Calciomercato Juventus, una vera e propria bomba che riguarda i bianconeri: c'è un sondaggio dell'Inter per il calciatore Una bomba. Nel momento in cui la Juventus è pronta a cominciare una trattativa ...Nella puntata di oggi di Fantalive sul nostro canale Twitch abbiamo parlato della Divisione del Budget all’asta del fantacalcio. Una puntata a sorpresa, di giovedì (l’appuntamento è tutti i martedì da ...Il giocatore talentuoso poteva essere la prima scelta del Milan in attacco, prima dell'ingaggio di Olivier Giroud.