L' autobiografia di Mel Brooks | ' Spero che i fan si divertano a fare questo viaggio con me'

(Di giovedì 5 agosto 2021) Si intitola 'All About Me! My Remarkable Life in Show Business" l'di Melche sarà stampata da Ballantine Books (gruppo Random House) il prossimo 30 novembre negli Stati Uniti. Mel ...

Si intitola 'All About Me! My Remarkable Life in Show Business" l'diBrooks che sarà stampata da Ballantine Books (gruppo Random House) il prossimo 30 novembre negli Stati Uniti.Brooks, attore e regista rinomato che oggi ha 95 anni, è stato ...Dal canto suo,Brooks ha descritto il processo di scrittura dell'come "gioioso e talvolta agrodolce" . E ha aggiunto: "Spero che i fan della commedia si divertano a leggere le ...Le memorie copriranno tutta la carriera dell’attore e regista statunitense. Sarà stampato il prossimo 30 novembre negli Stati Uniti in simultanea ad audiolibro per cui sono previste traduzioni in oltr ...Il celebre comico racconterà l'infanzia segnata dalla morte del padre, il servizio militare durante la guerra, i successi di Hollywood ('Frankenstein Junior') e molto altro ...