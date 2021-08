La battaglia di Arianna, ex agente licenziata per un tatuaggio: 'Jacobs mi aiuti a far cambiare la norma' (Di giovedì 5 agosto 2021) Arianna Virgolino chiama Marcell Jacobs . La 32enne lodigiana ex agente della Stradale è stata licenziata nel 2019 per un tatuaggio (poi rimosso), decisione ratificata da una sentenza del Consiglio di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 5 agosto 2021)Virgolino chiama Marcell. La 32enne lodigiana exdella Stradale è statanel 2019 per un(poi rimosso), decisione ratificata da una sentenza del Consiglio di ...

