Jacobs: dopo l'oro sarà portabandiera nella giornata di chiusura (Di giovedì 5 agosto 2021) Non finiscono qui le gratificazioni per Marcell Jacobs. Il centometrista azzurro sarà portabandiera nell'ultima giornata delle Olimpiadi L'annuncio arriva direttamente dal presidente del CONI Giovanni Malagò: Marcell Jacobs sarà il portabandiera azzurro nella giornata di chiusura delle Olimpiadi. Jacobs domenica scorsa ha trionfato nella gara principale dei giochi olimpici, la 100 metri, siglando il nuovo record europeo di 9,80?.

