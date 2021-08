Incidente sul Garda, sopralluogo sulle barche per capire chi guidasse il motoscafo (Di giovedì 5 agosto 2021) Salò (Brescia) - È durato quasi quattro ore il sopralluogo a Saló , nel Bresciano, degli inquirenti e dei consulenti di parte sulle due imbarcazioni coinvolte nell' Incidente nautico dello scorso 19 ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 5 agosto 2021) Salò (Brescia) - È durato quasi quattro ore ila Saló , nel Bresciano, degli inquirenti e dei consulenti di partedue imbarcazioni coinvolte nell'nautico dello scorso 19 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un operaio di 53 anni è morto ieri sera in un incidente sul lavoro in un cantiere dell'autostrada A15, a Parma, tra… - fanpage : Ancora un dramma sul lavoro. L’uomo è stato travolto da una ruspa che andava in retromarcia e che lo ha schiacciato… - marcodimaio : Ennesimo incidente mortale sul lavoro. Una strage che non accenna a rallentare, che questa volta vede vittima una l… - infoitsport : Dramma Ballack, il figlio muore sul quad: i dettagli dell'incidente - Simoneristori5 : Si può continuare cosi'? Incidente sul lavoro: schiacciato in un cantiere dell'A15, morto un operaio -