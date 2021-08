Green pass, obbligo per personale scuola e studenti universitari. Capienza treni all'80% (Di giovedì 5 agosto 2021) Green pass, tutte le novità: sarà obbligatorio per il personale della scuola. È l'orientamento che, a quanto si apprende, è stato confermato dalla cabina di regia... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 5 agosto 2021), tutte le novità: sarà obbligatorio per ildella. È l'orientamento che, a quanto si apprende, è stato confermato dalla cabina di regia...

Advertising

borghi_claudio : Volete le basi legali del perché il green pass è illegittimo e incostituzionale? Eccole qui, squadernate una in fil… - borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : Il numero di articoli di Guerzoni-Sarzanini sul Corriere che ogni giorno annunciano per domani l'obbligo di green p… - sabato_ivana : RT @GAcquistapace: @barbarab1974 No Green Pass. Le Manifestazioni e Fiaccolate di Oggi in Italia. Di @MarcoTosatti - Gra_Gass : RT @natalinogori51: DA CONDIVIDERE!!! - ABOLIZIONE DEL GREEN PASS - ECCO l'ORDINANZA (DI OGGI 5 AGOSTO 2021) DEL TAR DEL LAZIO. Nulla è per… -