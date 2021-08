Green pass Italia obbligatorio, multe e sanzioni: ristoranti e palestre, regole dal 6 agosto (Di giovedì 5 agosto 2021) Green pass obbligatorio in Italia da domani, venerdì 6 agosto, per ristoranti al chiuso (e al tavolo), palestre, spettacoli. Ma cosa rischia chi non rispetta le regole? Ci sono sanzioni? E a quanto ammontano? “I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a ... Leggi su italiasera (Di giovedì 5 agosto 2021)inda domani, venerdì 6, peral chiuso (e al tavolo),, spettacoli. Ma cosa rischia chi non rispetta le? Ci sono? E a quanto ammontano? “I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione delsono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a ...

Advertising

borghi_claudio : Volete le basi legali del perché il green pass è illegittimo e incostituzionale? Eccole qui, squadernate una in fil… - borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - CarloCalenda : Sarà la dittatura sanitaria che prelude a quella sociale, morale e politica, ma qui a Vienna non ti servono neanche… - repubblica : Green Pass in vigore da domani: come funziona. Dai musei ai ristoranti, ecco chi deve controllare - OmarinO_P : RT @RadioSavana: Alberto Bagnai: 'Uso del green pass non serve a ridurre i contagi ma indurre l'obbligo vaccinale senza metterci la faccia.… -