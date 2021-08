Green pass Italia, circolare: “Per vaccinati ReiThera esenzione temporanea” (Di giovedì 5 agosto 2021) “Ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione” sul prodotto, “nelle more della definizione, con particolare riguardo a coloro che hanno ricevuto una sola dose, delle indicazioni relative alla loro vaccinazione con uno dei vaccini approvati da Ema, potrà essere rilasciato un certificato di esenzione temporanea alla vaccinazione anti Covid-19, in formato cartaceo o digitale”. E’ quanto prevede una circolare del ministero della Salute, emanata dopo indicazione del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza coronavirus. “Tale certificazione, con validità fino al 30 ... Leggi su italiasera (Di giovedì 5 agosto 2021) “Ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino(una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione” sul prodotto, “nelle more della definizione, con particolare riguardo a coloro che hanno ricevuto una sola dose, delle indicazioni relative alla loro vaccinazione con uno dei vaccini approvati da Ema, potrà essere rilasciato un certificato dialla vaccinazione anti Covid-19, in formato cartaceo o digitale”. E’ quanto prevede unadel ministero della Salute, emanata dopo indicazione del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza coronavirus. “Tale certificazione, con validità fino al 30 ...

