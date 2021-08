Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli matrimonio in arrivo: quando si sposano? I dettagli (Di giovedì 5 agosto 2021) Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sarebbero ad un passo dal matrimonio: l’affiatatissima coppia, dopo qualche mese dalla fine del Gf VIP 5 e dall’inizio della loro storia, ha iniziato i preparativi per il grande passo? Scopriamo tutti i dettagli in merito. Leggi anche: Giulia Salemi svela «Non lavoravo, dicevano che ero grassa» Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: dal... Leggi su donnapop (Di giovedì 5 agosto 2021)sarebbero ad un passo dal: l’affiatatissima coppia, dopo qualche mese dalla fine del Gf VIP 5 e dall’inizio della loro storia, ha iniziato i preparativi per il grande passo? Scopriamo tutti iin merito. Leggi anche:svela «Non lavoravo, dicevano che ero grassa»: dal...

Advertising

fanpage : Per l’occasione la modella italo persiana ha scelto un elegante abito nero, uno dei suoi colori preferiti #prelemi - fanpage : Nel giorno del suo 31esimo compleanno, Pierpaolo Pretelli riceve una bellissima e romantica dedica da parte della s… - giorgiagaf1 : RT @namelessgiu: comunque la vera vincitrice è alessia che in giro di pochi mesi si è ritrovata ad essere prima la zia di leonardo pretelli… - zazoomblog : Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sposano: “Iniziati già i preparativi” - #Giulia #Salemi #Pierpaolo #Pretelli - ncldbn : RT @hiitsjustrealme: Vorrei avere il culo di Alessia che dal nulla si ritrova Giulia Salemi in famiglia ed esce a fare serata con lei #prel… -