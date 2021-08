FIFA 22: Carriera - anteprima (Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo aver visto in azione l'Hypermotion Gameplay e le novità apportate alla modalità Pro Clubs, è arrivato il momento di parlare di un altro dei contenuti più importanti di ogni nuova iterazione di FIFA: la modalità Carriera. Una volta raccolto il feedback della community e nell'ottica di offrire l'esperienza più completa possibile, EA Sports Vancouver ha deciso di implementare alcune novità sostanziali in questa porzione del gioco, alcune delle quali venivano richieste da tempo a gran voce dai fan più sfegatati. Andiamo a vederle nel dettaglio. Partiamo analizzando quanto di nuovo verrà introdotto nella Carriera Allenatore, da tempo una ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo aver visto in azione l'Hypermotion Gameplay e le novità apportate alla modalità Pro Clubs, è arrivato il momento di parlare di un altro dei contenuti più importanti di ogni nuova iterazione di: la modalità. Una volta raccolto il feedback della community e nell'ottica di offrire l'esperienza più completa possibile, EA Sports Vancouver ha deciso di implementare alcune novità sostanziali in questa porzione del gioco, alcune delle quali venivano richieste da tempo a gran voce dai fan più sfegatati. Andiamo a vederle nel dettaglio. Partiamo analizzando quanto di nuovo verrà introdotto nellaAllenatore, da tempo una ...

