(Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura stimato: 4 minuto/i Articolo aggiornato giovedì, 5 Agosto17:29delDal venerdì 27 a domenica 29 agosto nell'atrio Ateneo Bruni, via Giulio Recupero a ...

Advertising

RobertoBurioni : Spero di avere soddisfatto tutti voi e in particolare Pietro, che sono ansioso di ascoltare nella bellissima parte… - _Techetechete : A Sanremo, si sa, l'abito fa il monaco. Le acconciature, i vestiti, le coreografie che hanno fatto la storia del F… - zazoomblog : Festival del Cabaret 2021 - Ecco il programma della 25esima edizione - #Festival #Cabaret #programma #della - josefin55659221 : RT @diaridicinema: Netflix ha acquistato i diritti di distribuzione del debutto alla regia di #MaggieGyllenhaal, #TheLostDaughter. Basato s… - nanfixus : RT @diaridicinema: Netflix ha acquistato i diritti di distribuzione del debutto alla regia di #MaggieGyllenhaal, #TheLostDaughter. Basato s… -

Ultime Notizie dalla rete : Festival del

Appia Polis

... 5 Agosto 2021 17:29Cabaret 2021 Dal venerdì 27 a domenica 29 agosto nell'atrio Ateneo Bruni, via Giulio Recupero a Martina Franca (TA) si terrà la 25esima edizione...Dall'alba al tramonto , anche il 6 agosto , il pubblico potrebbe trovarsi piacevolmente spiazzato dalle apparizioni a sorpresa dei Belli di Waikiki ITA , buskers band ufficialee band ...Riparte il festival Jazz in Laurino. Appuntamento al via l'11 agosto. Il 13 ospite Raphael Gualazzi. Ecco il programma della kermesse ...SAN MENAIO – Continuano gli appuntamenti della rassegna Gargano Arte Festival all’insegna della cultura e della storia. Lunedì 9 agosto alle 21.30 nel piazzale delle Ferrovie del Gargano a San Menaio ...