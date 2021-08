Dai monopattini alla Serie B | Helbiz scende in campo

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 5 agosto 2021), società innovativa con nel core business la micro mobilità – gestisce, biciclette e motorini elettrici in circa 40 città in tutto il mondo, tra cui Alessandria, Arlington, Atlanta, Miami, Milano, Roma e Washington – conta di implementare rapidamente il bouquet di presenze in giro per l’Occidente e in Italia. Lanciata nel 2016, continua a investire nel nostro Paese, pur avendo messo radici sempre più profonde negli Usa. Il fondatore, Salvatore Palella, che si muove tra la sede operativa di New York City e quella di Milano, in via Moscova, proprio di fronte al consolato americano, nel 2021 stima di conseguire ricavi per oltre 80 milioni ...