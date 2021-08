Dagli Usa all’Italia | fino ai vertici del Vaticano | sul Fatto i documenti esclusivi di Wikileaks sui finanziatori occulti dell’estremismo cattolico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 agosto 2021) Arrivano al momento giusto. Mentre in Italia e in paesi come l’Ungheria sono in corso guerre politiche e di religione sui diritti della comunità Lgbtqi. Oltre 17milaappena rivelati dain esclusiva con IlQuotidiano, con i giornali spagnolo e tedesco Publico e Taz e con il magazine messicano Contralinea permettono di aprire uno squarcio nelle dinamiche interne dell’organizzazione cattolica spagnola ultraconservatrice Hazte Oir e del suo braccio internazionale, CitizenGO, in prima linea contro la comunità Lgbtqi, contro eutanasia, aborto, diritti delle donne. Hazte Oir e CitizenGO sono parte della coalizione di ...