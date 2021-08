Covid | news Green Pass | attesa per Cdm In arrivo certificato per esenti da vaccino LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 5 agosto 2021) Obbligatorietà sui trasporti a lunga percorrenza, con l'aumento della capienza dal 50% all'80%, e per il personale scolastico: questo l'orientamento della Cabina di regia in vista del Consiglio dei ministri che approverà le nuove misure. Inoltre si prevede di ridurre la quarantena dei vaccinati da 10 a 7 giorni per chi ha completato il ciclo vaccinale. Da domani scatta l'obbligo per le attività al chiuso. Il 62% degli over 12 ha completato il ciclo vaccinale