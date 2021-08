Covid Italia: sale il tasso di positività (3,4%), ed aumentano sia i pazienti in ospedale che in terapia intensiva (Di giovedì 5 agosto 2021) Complice la recrudescenza della variante Delta, che sembra avere ‘una passione per i giovani’, nelle ultime 24 ore si è deciso di aumentare i tamponi, portandoli a 212.227 ‘misti’ (cioè molecolari ed antigenici calcolati insieme), dai quali sono emersi altri 7.230 nuovi contagi di coronavirus, che hanno evidenziato un aumento del tasso di positività, oggi al 3,4%. Inoltre, spiega ancora il report quotidiano stilato dal ministero della sanità, gli attualmente positivi (ma non necessariamente tutti malati), sono 101.046, dunque ben 3.826 in più rispetto a ieri. Covid Italia: nelle ultime 24 ore registrati purtroppo 27 ... Leggi su italiasera (Di giovedì 5 agosto 2021) Complice la recrudescenza della variante Delta, che sembra avere ‘una passione per i giovani’, nelle ultime 24 ore si è deciso di aumentare i tamponi, portandoli a 212.227 ‘misti’ (cioè molecolari ed antigenici calcolati insieme), dai quali sono emersi altri 7.230 nuovi contagi di coronavirus, che hanno evidenziato un aumento deldi, oggi al 3,4%. Inoltre, spiega ancora il report quotidiano stilato dal ministero della sanità, gli attualmente positivi (ma non necessariamente tutti malati), sono 101.046, dunque ben 3.826 in più rispetto a ieri.: nelle ultime 24 ore registrati purtroppo 27 ...

