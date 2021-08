Covid e scuola, Giovannini: “Allo studio scuolabus per le superiori” (Di giovedì 5 agosto 2021) Il governo tra le varie iniziative per la ripresa dell’anno scolastico sta studiando “la possibilità di estendere il meccanismo dello scuolabus per gli studenti delle superiori”. Lo ha riferito il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini in un’audizione al Senato aggiungendo però che potrebbe essere “più complesso” da realizzare nelle aree non urbane ma “è un punto su cui alcune regioni e province autonome hanno investito e quindi la disponibilità dei piani delle regioni potrebbe consentirci di identificare quelle buone pratiche da generalizzare”, così come, sulla scorta di una sperimentazione in una ... Leggi su italiasera (Di giovedì 5 agosto 2021) Il governo tra le varie iniziative per la ripresa dell’anno scolastico sta studiando “la possibilità di estendere il meccanismo dellobus per gli studenti delle”. Lo ha riferito il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enricoin un’audizione al Senato aggiungendo però che potrebbe essere “più complesso” da realizzare nelle aree non urbane ma “è un punto su cui alcune regioni e province autonome hanno investito e quindi la disponibilità dei piani delle regioni potrebbe consentirci di identificare quelle buone pratiche da generalizzare”, così come, sulla scorta di una sperimentazione in una ...

