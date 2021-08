Cosa sono i token? Ecco perché servono alle società di calcio per fare soldi, rivendendo nuove «esclusive» (Di giovedì 5 agosto 2021) Complice il nuovo “Global Main Jersey Partner” dell’Inter, Socios.com, migliaia di persone si sono imbattute nel termine token e quasi tutte si sono chieste Cosa voglia dire. C’è chi l’ha confuso con un celebre videogioco di combattimento (quello era però … Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 5 agosto 2021) Complice il nuovo “Global Main Jersey Partner” dell’Inter, Socios.com, migliaia di persone siimbattute nel terminee quasi tutte sichiestevoglia dire. C’è chi l’ha confuso con un celebre videogioco di combattimento (quello era però …

Advertising

borghi_claudio : Cosa sarebbe successo se un paese non avesse mai fatto un lockdown? Se non avesse messo le mascherine? Se avesse te… - lastknight : L'assessore alla sanità del Lazio ha appena affermato a Repubblica TV che i backup sono cifrati. Ora io voglio ve… - borghi_claudio : @BertGjil @AlexBazzaro Proprio perché sono economista so leggere i dati. Non so cosa intenda con 'doppio incarico'… - Alessan61250776 : @JoePinco @augustociardi75 Siamo ai primi di agosto ma ti do una notizia: del duemilaventuno (2021). Ripeto: Anno d… - vyellow80 : Ho visto una cosa ieri..dal vivo Che mi ha fatto logorare il fegato tutta la notte.. E sono già sveglia.. Cazzo.. ?? -