Confermato Amadeus: condurrà la 72ª edizione di Sanremo (Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo l’accordo con l’ad della Rai Carlo Fuortes e il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, l’annuncio al Tg1. Il conduttore presenterà la rassegna su Rai 1 dal primo al 5 febbraio. Sarà dunque ancora Amadeus, vedremo con chi, il toto nomi sarà il prossimo sport olimpico. Il conduttore raggiunge con questo triplete consecutivo Claudio Cecchetto (conduttore tra il 1980 e il 1982) e Carlo Conti (tra il 2015 e il 2017) Lassù per ora irraggiungibili ci sono Pippo Baudo e Mike Buongiorno che di Festival di fila ne hanno fatti cinque. E’ incredibile, non vedo l’ora” dichiara Amadeus al Tg1. “Il percorso musicale intrapreso due anni fa da ... Leggi su zon (Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo l’accordo con l’ad della Rai Carlo Fuortes e il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, l’annuncio al Tg1. Il conduttore presenterà la rassegna su Rai 1 dal primo al 5 febbraio. Sarà dunque ancora, vedremo con chi, il toto nomi sarà il prossimo sport olimpico. Il conduttore raggiunge con questo triplete consecutivo Claudio Cecchetto (conduttore tra il 1980 e il 1982) e Carlo Conti (tra il 2015 e il 2017) Lassù per ora irraggiungibili ci sono Pippo Baudo e Mike Buongiorno che di Festival di fila ne hanno fatti cinque. E’ incredibile, non vedo l’ora” dichiaraal Tg1. “Il percorso musicale intrapreso due anni fa da ...

