Certificati di idoneità al lavoro falsi, è illecito penale. Sentenza (Di giovedì 5 agosto 2021) La questione riguarda il reato di cui agli artt. 476 e 482, c.p., avente ad oggetto fotocopie riproducenti altrettanti Certificati di "giudizio di idoneità alla mansione", a firma del medico del lavoro, relativi alle visite mediche periodiche annuali di altrettanti lavoratori dipendenti della società di cui l'imputato era il legale responsabile, Certificati in realtà inesistenti in originale. La questione è interessante perchè concerne sul valore da attribuire agli atti di cui si discute. Principi, quelli affermati dalla Cassazione penale, Sez. 5, 01 luglio 2021, n. 25271 che interessano anche i pubblici ... Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 5 agosto 2021) La questione riguarda il reato di cui agli artt. 476 e 482, c.p., avente ad oggetto fotocopie riproducenti altrettantidi "giudizio dialla mansione", a firma del medico del, relativi alle visite mediche periodiche annuali di altrettanti lavoratori dipendenti della società di cui l'imputato era il legale responsabile,in realtà inesistenti in originale. La questione è interessante perchè concerne sul valore da attribuire agli atti di cui si discute. Principi, quelli affermati dalla Cassazione, Sez. 5, 01 luglio 2021, n. 25271 che interessano anche i pubblici ...

