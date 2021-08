Auto fuori strada a Ranica, coinvolto anche un bambino di 10 anni - Foto (Di giovedì 5 agosto 2021) È finita fuori strada con la sua Auto e si è ribaltata. Incidente nella serata di mercoledì 4 agosto a Ranica: nella vettura una donna con suo figlio di 10 anni. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 5 agosto 2021) È finitacon la suae si è ribaltata. Incidente nella serata di mercoledì 4 agosto a: nella vettura una donna con suo figlio di 10

Ultime Notizie dalla rete : Auto fuori Hola e Micia sono state adottate, la nuova vita delle inseparabili cucciole di cane e gatto riparte da Lecco ...preso le forme di una bella taglia media ben lontana da quella cucciola che ha dovuto tirare fuori ... quando era nata da pochi giorni, Hola è stata non solo abbandonata, ma anche lanciata da un'auto in ...

Rapina il tassista e gli ruba l'auto: arrestato Sembrava una corsa normale: ha chiamato un taxi, è salito in piazza Udine a Milano e ha chiesto al conducente di essere portato fuori città. Poi, una volta giunto a Vimodrone, però, ha intimato al tassista di consegnargli il portafogli e le chiavi del mezzo, con il quale è scappato in Tangenziale.

Auto fuori strada sulla statale a Maccagno, arriva l'elisocorso - - Varese varesenews.it Fuori strada con l’auto, paura per un 40enne Un intrico di piante ha evitato la carambola dell’auto, ma non l’incolumità del conducente che ha riportato lesioni per cui è stato portato a Torrette. L’incidente si è verificato intorno alla mezzano ...

Cristiano Ronaldo compie 35 anni: la fidanzata le regala un auto Limited Edition Cristiano Ronaldo auto: Georgina regala al fidanzato per il compleanno il fuoristrada più potente del mondo, sorprendendolo.

