Annalisa e Federico Rossi sono fidanzati? C’è del tenero tra i due cantanti? La verità (Di giovedì 5 agosto 2021) Annalisa Scarrone e Federico Rossi sono fidanzati? La hit estiva Movimento Lento li vede cantare insieme facendo ballare l’Italia intera, ma ci sarà anche del tenero tra i due? Protagonisti di Battiti Live 2021, sul palco la coppia di artisti manifesta una grande intesa producendosi in gag e ammiccamenti. Che ci nascondano qualcosa? Scopriamo insieme... Leggi su donnapop (Di giovedì 5 agosto 2021)Scarrone e? La hit estiva Movimento Lento li vede cantare insieme facendo ballare l’Italia intera, ma ci sarà anche deltra i due? Protagonisti di Battiti Live 2021, sul palco la coppia di artisti manifesta una grande intesa producendosi in gag e ammiccamenti. Che ci nascondano qualcosa? Scopriamo insieme...

Advertising

WARNERMUSICIT : It's #FimiAwards time! ? 'Movimento Lento' di Annalisa feat. Federico Rossi conquista il PLATINO ?? Congratulazioni… - ConventoLonato : A - radiolisola : #NowPlaying: Annalisa, Federico Rossi - Movimento lento (feat. Federico Rossi) - tisaninaaa : RT @goodvjbess: Anno del Signore 2021 e ancora Annalisa e Federico Rossi non stanno insieme #BattitiLive - SonoImprudente : RT @stefano19871756: Annalisa - Movimento Lento (feat. Federico Rossi) [Official Video] -