Amici 21, Anna Pettinelli svela la verità sull’addio: il duro sfogo (Di giovedì 5 agosto 2021) Un post che va dritto al punto quello condiviso dalla coach di Amici 21, Anna Pettinelli, per dire la sua verità in merito all’esclusione dal talent. A settembre ritornerà la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 5 agosto 2021) Un post che va dritto al punto quello condiviso dalla coach di21,, per dire la suain merito all’esclusione dal talent. A settembre ritornerà la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

carmen_distaso : RT @herecomesCNEL: @GuidoCrosetto @anna_salvaje @twMec Non hai avuto bisogno di amici, perché il lavoro già ce l'avevi nell'azienda di tuo… - zazoomblog : Amici 21 Anna Pettinelli fuori dal cast della nuova edizione?: Non credete a tutto come i somari - #Amici… - zazoomblog : Amici addio a Anna Pettinelli? Lei risponde cosi - #Amici #addio #Pettinelli? #risponde - zazoomblog : Anna Pettinelli rompe il silenzio e risponde alla notizia del suo addio ad Amici - #Pettinelli #rompe #silenzio… - antonellaa262 : Amici di Maria De Filippi: Grandi novità nel corpo docenti del talent show in onda su Canale 5: addio ad Arisa e An… -