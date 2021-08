Uomini e Donne, drammatica rivelazione di Armando Incarnato: “Il diritto che ho rubato a mia figlia” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Armando Incarnato si confessa al Magazine di U&D Nelle ultime ore Armando Incarnato è tornato a far parlare di sé. Da anni quest’ultimo è uno dei protagonisti del Trono over di Uomini e Donne, il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi sulla rete ammiraglia Mediaset. L’imprenditore napoletano si è raccontato al Magazine L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 4 agosto 2021)si confessa al Magazine di U&D Nelle ultime oreè tornato a far parlare di sé. Da anni quest’ultimo è uno dei protagonisti del Trono over di, il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi sulla rete ammiraglia Mediaset. L’imprenditore napoletano si è raccontato al Magazine L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

DPCgov : #2agosto Oggi al Dipartimento ci ha fatto visita il Presidente Draghi. Un’occasione per visitare le sale operative… - Coninews : L'Italia avanza a suon di record! ?????????????? Nelle qualifiche dell'inseguimento a squadre entrambi i quartetti azz… - Viminale : Grazie alle donne e agli uomini dei #vigilidelfuoco impegnati per contrastare gli #incendi boschivi su tutto il ter… - attaetude__ : pensanding al fatto che se avessi visto dei cartoni con relazioni wlw o mlm da piccola, avrei subito capito che mi… - cosettaraguso : RT @istsupsan: ??#VACCINI E SORVEGLIANZA #COVID19: ONLINE TERZO REPORT DI ANALISI CONGIUNTA ?si conferma beneficio per tutte le fasce di… -