UFFICIALE: un big ha rinnovato con il Liverpool per 5 anni (Di mercoledì 4 agosto 2021) Dopo i rinnovi di Alexander Arnold e Fabinho, il Liverpool comunica di aver rinnovato il contratto anche ad un altro tassello importante della squadra inglese. Stiamo parlando di Alisson Becker, vale a dire al primo portiere dei Reds. LEGGI ANCHE: Calciomercato Liverpool, i Reds su un top player del Lione Alisson Liverpool, il matrimonio continua Il nuovo contratto di Alisson Becker avrà molto probabilmente come nuova scadenza il 30 giugno 2026. Nel comunicato UFFICIALE apparso sul profilo Twitter del club non è infatti stata specificata la data di scadenza. Tuttavia, l'avventura tra l'ex portiere ...

