Udienza generale: sorprendente monito del Papa ai movimenti (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il Vangelo è soltanto quello di Gesù Cristo, non quello dei fondatori, ha affermato Francesco. Conclusa la pausa di luglio, Papa Francesco è tornato a tenere l'Udienza generale, riprendendo il ciclo di catechesi sulla Lettera di San Paolo ai Galati. Entusiasmo di un Apostolo "Quando si tratta del Vangelo e della missione di evangelizzare – L'articolo proviene da La Luce di Maria.

