Tony Bennett: novantacinque anni e non sentirli. Ecco il nuovo raffinatissimo album con Lady Gaga (Di mercoledì 4 agosto 2021) . "LOVE FOR SALE" è il titolo del nuovo album collaborativo che vede ritrovarsi Tony Bennett e Lady Gaga dopo il successo del 2014 di "CHEEK TO CHEEK". Il disco verrà pubblicato il prossimo 1 ottobre e sarà un tributo a Cole Porter con duetti e interpretazioni soliste di entrambi gli artisti. "LOVE FOR SALE" sarà disponibile in edizione standard, deluxe, vinile e un box set da collezione ed è già disponibile per il preorder (https://TonyGaga.lnk.to/LoveForSale). Il primo brano che anticipa questo nuovo progetto è il duetto in "I Get A Kick

